Rusya Savunma Bakanlığı: Şam'da Rus gazetecilere silahlı saldırı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı;Rus gazetecileri taşıyan otobüsün Şam'da kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "11 Nisan saat 18.20 sularında, Doğu Guta'daki durumla ilgili haberi yaptıktan sonra geri dönen Rus gazetecileri taşıyan otobüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı" denildi.
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