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Rusya Savunma Bakanlığı: "Suriye’ye 100’den fazla roket saldırısı yaptılar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 09:16 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı ABD, İngiltere ve Fransa birliklerinin Suriye’ye 100’den fazla roketli saldırı yaptığını duyurdu.Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’ye ABD, İngiltere ve Fransa’nın 100’den fazla seyir füzesi ve hava füzeleri attığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ABD, İngiltere ve Fransa birliklerinin Suriye’ye 100’den fazla roketli saldırı yaptığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’ye ABD, İngiltere ve Fransa’nın 100’den fazla seyir füzesi ve hava füzeleri attığını açıkladı. Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan demeçte, "ABD, İngiltere, Fransa, 100’den fazla seyir füzesi ve hava-yüzey füzesi ile Suriye’nin askeri ve sivil objelerini vurdu" ifadeleri yer aldı.

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