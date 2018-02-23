Rusya Silahlı Kuvvetler Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçilikte düzenlenen davete Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Savunma Ataşesi Albay Andrey Dovger ev sahipliği yaptı.

Milli marşların okunmasıyla başlayan resepsiyona Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığından temsilciler ile çok sayıda büyükelçi, askeri ataşe ve gazeteci katıldı.

Davet, yemek ikramının ve pasta kesilmesinin ardından sona erdi.