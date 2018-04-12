Rusya Suriye'de artan gerginlik üzerine BMGK'yi toplantıya çağırdı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya, ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesi nedeniyle artan gerginlik üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırdı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uluslararası barış ve güvenliğin tehdit altında olduğu bir zamanda BMGK'nin toplanması yerinde olur." ifadesini kullandı.

Nebenzia, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de toplantıya katılarak konseyin 15 üyesini bilgilendirmesi talebinde bulundu.

BMGK'nin cuma günü toplanması bekleniyor.