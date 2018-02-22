Rusya, Suriye'de insani ateşkes istenilen BMGK tasarısına itiraz etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'de bir ay insani ateşkes talep edilen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını, değişikler yapılmadan desteklemeyeceklerini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'daki katliamı görüşmek üzere toplandı.

Konsey'de konuşan Nebenzia, İsveç ve Kuveyt tarafından sunulan ve Suriye'de bir ay insani ateşkes talep edilen tasarı için ''gerçekçi değil'' değerlendirmesinde bulundu. arak, tasarı üzerinde uzlaşma olmadığını ifade etti.

Nebenzia, "üzerinde uzlaşma bulunmayan" tasarıyı bu haliyle desteklemeyeceklerini ve bazı değişiklikler önereceklerini belirtti.

Tasarıda, Suriye'de 30 günlük insani ateşkes talep ediliyor ve bunun BMGK'de kabul edilmesi durumunda 72 saat içinde yürürlüğe girmesi, sonraki 48 saatte de insani yardımlar ve tıbbi tahliyelerin başlaması isteniyor.

Nebenzia, Doğu Guta'da yaşanan katliama ilişkin ise orada ''teröristlere karşı mücadele verildiğini'' ve Guta'da hala "binlerce terörist olduğunu'' iddia etti.