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Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturması ve sorumluların belirlenmesi için BM mekanizması kurulmasını talep eden tasarıyı veto etti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 22:45 | Son Güncelleme

Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturması ve sorumluların belirlenmesi için BM mekanizması kurulmasını talep eden tasarıyı veto etti.

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