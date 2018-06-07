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"Rusya Suriye'den şimdilik çekilmeyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 17:51 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katıldığı canlı yayın programında 4 saat 20 dakikada vatandaşlardan gelen gündeme ilişkin 79 soruyu cevapladı - Putin: - "Şimdilik birliklerimizi (Suriye'den) çekmeyi planlamıyoruz"

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus silahlı kuvvetlerinin Suriye'den şimdilik çekilmesinin gündemde olmadığını söyledi.

Putin, ülkesindeki televizyon ve radyolarda ortak yayınlanan "Direkt Hat" programında halkın sorularını yanıtladı.

4 saat 20 dakika süren programda Putin, ağırlıklı olarak iç politikaya ilişkin 79 soruyu cevapladı.

Batının Rusya'yı kendine rakip gördüğü için suçladığını belirten Putin, bunun yanlış bir politika olduğunu ifade etti.

Birçok Batı ülkesinin buna rağmen siyasi düzeyde Rusya ile ilişkilerin normalleşmesini istediğini dile getiren Putin, Batı ile ilişkilerin yeniden düzelmesi için ise herhangi bir tarih vermedi.

Putin, "Rusya için, ekonomi ve güvenlik alanında çıkarlarımızı korumak zorundayız." dedi.

Suriye'deki operasyonların Rus silahlı kuvvetleri için benzersiz bir deneyim ve geliştirme aracı olduğunu savunan Putin, Suriye topraklarının Rus silahlarını denemek için bir poligon olmadığını da ifade etti.

Putin, "Bu operasyonlar silahlı kuvvetler ve yeni silah sistemlerinin kullanılması için çok önemli bir tecrübedir. Ancak Suriye yeni Rus silahları için poligon değildir." ifadelerini kullandı.

Putin, "Şimdilik birliklerimizi (Suriye'den) çekmeyi planlamıyoruz." dedi.

Suriye’de uzun süreli bir askeri yapı kurmadıklarını da söyleyen Putin, gerektiğinde hızlı bir şekilde maddi kayıp olmadan bütün askeri birlikleri Suriye'den çekebileceklerini de vurguladı.

Putin, Federasyon Konseyi'nde duyurduğu Rusya'nın yeni silahlarının hazırlanarak zamanında Rus ordusuna teslim edileceğini belirterek, ses hızının 10 katına çıkabilen Kinjal (Hançer) isimli füzenin Rus silahlı kuvvetlerinde kullanılmaya başlandığına dikkati çekti.

Putin, ses hızının 20 katına çıkabilen Avangard kıtalararası füzenin ise üretim aşamasında olduğuna vurgu yaparak, gelecek yıl bu füzenin Rus silahlı kuvvetlerine teslimatının gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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