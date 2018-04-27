Rusya, Türk uçağına motor temin etmek istiyor

Rostec Uluslararası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, Türkiye’nin üretmeyi planladığı uçak için Rusya’dan motor temin edilebileceğini bildirdi.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in Uluslararası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Kladov, Antalya’da düzenlenen Eurasia Airshow kapsamında Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Türk havacılık endüstrisinin hızla geliştiğine dikkati çekti.
Türkiye’nin Eurasia Airshow kapsamında tanıttığı bazı uçakların üretiminde Rusya’daki bazı fabrikaların kullanılabileceğini anlatan Kladov, “Bu kapsamda teknik birçok detayı analiz ettikten sonra bir teklif hazırlayacağız. Türkiye'nin üretmeyi planladığı uçak için Rus motoru temin edebiliriz.” dedi.
Önümüzdeki günlerde Türk uzmanların Rusya’yı ziyaret edeceğini belirten Kladov, “Türkiye özellikle uçak ve helikopterlerin ortak üretimiyle ilgileniyor.” ifadelerini kullandı.
Kladov, Rus motorunun Türkiye'nin üretmek istediği sivil veya savaş uçakları için mi temin edilmek istendiğine ilişkin detay vermedi.
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