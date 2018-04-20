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Rusya-Ukrayna enformasyon iş birliği sonlandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 20:52 | Son Güncelleme

Rusya-Ukrayna enformasyon iş birliği sonlandırıldı

Rusya ile Ukrayna arasında enformasyon alanında iş birliği anlaşması feshedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan kararda, iki ülke hükümetleri arasında 1998’de imzalanan enformasyon alanında iş birliğine yönelik anlaşmanın sona erdiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko bugün Kırım’da Rus pasaportuna sahip Ukraynalıların vatandaşlıktan çıkarılmasına yönelik yasa tasarısını Parlamentoya sunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
enformasyon iş birliği Rusya Ukrayna

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