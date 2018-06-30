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Rusya ve askeri muhaliflerin Dera'daki ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 19:27 | Son Güncelleme

Suriye'nin Dera ilinde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için toplanan Rus ve askeri muhalif heyetleri, görüşmede bir sonuca varamadı - Dera'daki Merkezi Operasyon Odası Sözcüsü İbrahim Cebbavi: - "Ruslarla yapılan görüşme başarısızlıkla sonuçlandı. Rusların sunduğu şartlar çok aşağılayıcıydı. Bunun üzerine muhalifler toplantıdan çekildi" - Görüşmelerin yapıldığı sırada, rejim güçlerinin Dera'ya düzenlediği saldırılarda 7 sivil can verdi

DERA/ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin hedefindeki Dera ilinde askeri muhalifler ile Rus heyetinin, Dera'da kalıcı ateşkes şartlarını konuşmak için gerçekleştirdikleri toplantı başarısızlıkla sonuçlandı.

AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Dera'daki askeri muhaliflerin temsilcileri ile Rus heyeti Busra eş-Şam ilçesindeki bir askeri noktada bir araya gelerek, Dera'daki kalıcı ateşkesin şartlarını görüştü.

Deralı askeri muhaliflerin kurduğu Merkezi Operasyon Odası Sözcüsü İbrahim Cebbavi, toplantıya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Cebbavi, "Ruslarla yapılan görüşme başarısızlıkla sonuçlandı. Rusların sunduğu şartlar çok aşağılayıcıydı. Bunun üzerine muhalifler toplantıdan çekildi." dedi.

Rus heyetinin kabul edilemeyecek şartlar sunduğunu anlatan Cebbavi, "Toplantıda, Suriye'nin güneyinin tümünü Esed rejimine teslim etmemizi istediler. Özgür Suriye Ordusu'ndan elindeki bütün ağır ve hafif silahları teslim etmesi istendi. Daha sonra uzlaşı sürecinin başlayacağı ifade edildi. Ayrıca rejimin tutuklama listesindekilerinin de mahkeme karşısına çıkarılması şartını sundular." diye konuştu.

Rejim güçleri ve destekçileri, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera ilinde askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.

Dera'daki operasyonda, rejim ve destekçileri 317 kilometrekarelik bir alanda ilerleyerek, bazı sivil yerleşimleri ele geçirdi.

- Saldırılarda 100'den fazla sivil can verdi

Görüşmelerin gerçekleştiği sırada Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından yapılan açıklamada, rejim güçlerinin Dera'nın doğu kırsalındaki Ghasam beldesine düzenlediği varil bombası saldırısında 7 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Böylece rejimin başlattığı askeri operasyonda 20 Haziran'dan bu yana en az 104 sivil hayatını kaybetti.

Rejimin Dera'daki sivili yerleşimlere karadan ve havadan düzenlediği şiddetli saldırılar sonucu en az 150 sivilin ülkenin güneyindeki Ürdün ve İsrail sınırını yakınına göç etti.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı.

ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin hayatından endişe ettiklerini sık sık tekrarlıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, bölgede önceki gün 5 sağlık merkezinin hedef alındığını bildirmişti. Egeland'ın açıklamasının hemen ardından, kentin doğu kırsalında hizmet veren hastane vurulmuş ve hizmet dışı kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ateşkes Dera Esed muhalifler Suriye Ürdün

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