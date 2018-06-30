Rusya ve askeri muhaliflerin Dera'daki ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı

DERA/ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin hedefindeki Dera ilinde askeri muhalifler ile Rus heyetinin, Dera'da kalıcı ateşkes şartlarını konuşmak için gerçekleştirdikleri toplantı başarısızlıkla sonuçlandı.

AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Dera'daki askeri muhaliflerin temsilcileri ile Rus heyeti Busra eş-Şam ilçesindeki bir askeri noktada bir araya gelerek, Dera'daki kalıcı ateşkesin şartlarını görüştü.

Deralı askeri muhaliflerin kurduğu Merkezi Operasyon Odası Sözcüsü İbrahim Cebbavi, toplantıya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Cebbavi, "Ruslarla yapılan görüşme başarısızlıkla sonuçlandı. Rusların sunduğu şartlar çok aşağılayıcıydı. Bunun üzerine muhalifler toplantıdan çekildi." dedi.

Rus heyetinin kabul edilemeyecek şartlar sunduğunu anlatan Cebbavi, "Toplantıda, Suriye'nin güneyinin tümünü Esed rejimine teslim etmemizi istediler. Özgür Suriye Ordusu'ndan elindeki bütün ağır ve hafif silahları teslim etmesi istendi. Daha sonra uzlaşı sürecinin başlayacağı ifade edildi. Ayrıca rejimin tutuklama listesindekilerinin de mahkeme karşısına çıkarılması şartını sundular." diye konuştu.