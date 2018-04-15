Rusya ve İran arasında kritik görüşme! Putin İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi aradı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'de yaşanan krizle ilgili İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi aradı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugünkü telefon görüşmesinde, ABD öncülüğündeki saldırıdan sonra Suriye'deki durumu değerlendirdi.
OPERASYON İÇİN "YASA DIŞI EYLEM" YORUMU
Kremlin'nden görüşmeye dair yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Liderler, ABD ve müttefiklerinin Suriye topraklarına yönelik füze saldırısından sonra oluşan durumla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Bu yasadışı eylemin, Suriye'deki politik çözüm umutlarına ciddi zarar verdiği kaydedildi.
Vladimir Putin, BM Antlaşması'nı ihlal eden bu tür eylemlerin devam etmesi durumunda bunun kaçınılmaz olarak uluslararası ilişkilerde kaosa yol açacağının altını çizdi."
Görüşmede ayrıca Yemen dahil Ortadoğu bölgesindeki genel gelişmeler ele alındı.
NE OLMUŞTU?
Suriye’de 7 Nisan’da Esad rejiminin Duma’da en az 80 kişinin öldüğü hava saldırısında kimyasal silah kullandığı şüphesiyle başlayan gerilim devam ederken ABD, İngiltere ve Fransa, önceki gün sabaha karşı Suriye’de önceden belirlenmiş hedeflere füze saldırısı düzenlemişti. Şam ve Humus’taki üç hedef 105 füzeyle vurulmuştu.
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