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Rusya’da 7 oy merkezinde seçim sonuçları iptal

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 13:24 | Son Güncelleme

Rusya Merkez Seçim Komisyonu (CEC), devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarının 7 oy merkezinde iptal edildiğini açıkladı.Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, devlet başkanlığı seçim sonuçlarının yaşanan ihlaller nedeniyle 7 seçim noktasında iptal edildiğini açıkladı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu (CEC), devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarının 7 oy merkezinde iptal edildiğini açıkladı.
Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, devlet başkanlığı seçim sonuçlarının yaşanan ihlaller nedeniyle 7 seçim noktasında iptal edildiğini açıkladı. Pamfilova, “Seçim sonuçları şu ana kadar 7 oy merkezinde iptal edildi. Bazı ihlaller kasıtlıydı, bunlar usulsüzlük provokasyonlarıydı” dedi.
Seçim merkezlerindeki gözlemciler sayesinde usulsüzlüklerin derhal tespit edildiğini belirten Pamfilova, “O sırada gözlemci kişiler olmasaydı, yine de güvenlik kameraları bunu kayıt altına alırdı. Ancak, buna daha geç tepki gösterirdik. Gözlemcilerin varlığı ve ortak çabaları hızlı çalışmamızı sağladı” diye konuştu.
Rusya’da 18 Mart’ta devlet başkanlığı seçimleri düzenlendi. Ülke genelinde 97 bin seçim merkezinde oylama yapıldı. Merkezi Seçim Komisyonu tarafından açıklanan resmi ön sonuçlara göre, Devlet Başkanı Vladimir Putin oyların yüzde 76,68’ini alarak ezici bir zaferle seçimleri kazandı.

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