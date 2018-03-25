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Rusya’da alışveriş merkezinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 19:34 | Son Güncelleme

Yangında 5 kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın orta güney kesiminde bulunan Kemerovo şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda yangın çıktı.

Rusya Soruşturma Komitesi basın servisinden yapılan açıklamada, yangında üçü kadın, biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yangın söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kemerovo yangın

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