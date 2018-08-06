Rusya'da Anadolu Ajansı foto muhabirine ödül

Rus Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenlenen Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması'nda Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Şebnem Coşkun "Jüri Özel Ödülü" aldı.
Yarışmada "Benim Gezegenim" adlı kategoride yarışan Coşkun'un, Eminönü'nde bir sanat merkezinin çatısında martılar eşliğinde kahvaltı yapan iki kişinin görüldüğü "Tarihin seyrinde kahvaltı" isimli fotoğrafı Jüri Özel Ödülü kazandı.
Rus haber ajansı TASS'ın Foto Muhabiri Vitaliy Nevar da Baltık Denizi'nde kehribar toplayan balıkçıları gösteren karesiyle bu kategoride Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen bir diğer isim olurken, yarışmanın birincilik ödülü, "Yüzleşme" adlı fotoğrafıyla Justin Sullivan'a gitti.
Eminönü'nde Sağır Han'da bulunan kültür ve sanat merkezi "Kubbe İstanbul"un çatısında, martılar eşliğinde kahvaltı yapan iki kişiye ait fotoğraf, daha önce de Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin (TFMD) düzenlediği "Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" yarışmasında, "Türk Telekom Özel Ödülü"ne layık görülmüştü.
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- "Manzaranın peşine düştüm"
Coşkun, "Tarihin seyrinde kahvaltı"nın hikayesini şöyle anlattı:
"Bir foto muhabiri olarak İstanbul gibi tarihi dokusu bu kadar etkileyici bir şehirde yaşadığım için kendimi daima şanslı hissediyorum. Bu tarihi dokuyu alışılagelmişin dışında fotoğraflamak istiyordum. Bu kadar çok turistin geldiği bir megapolde elbette farklı bir açı bulabilmek kolay değil. Tesadüfen izlediğim bir videoda bu manzarayı gördüm ve adeta manzaranın peşine düştüm. Kültür merkezini bulup sahipleriyle konuştuktan sonra çalışanların burada beraber kahvaltı ettiğini öğrendim. Hatta kültür merkezinin içinde bulunduğu hanı ziyaret eden turistleri de bu kahvaltılara davet ettiklerini söylediler. Sonra bir sabah onlarla beraber fotoğrafa yansıyan kahvaltı sofrasına oturdum. Muazzamdı; sıcak çay, taze simit, martılar ve İstanbul!"
Fotoğrafın Rusya'da ödül almasının kendisi için özel bir anlam taşıdığını da belirten Çoşkun, "Dünya Kupası'nı takip etmek için Rusya'nın çeşitli kentlerinde 1 aydan fazla kaldım. Birçok tecrübeli Rus fotoğrafçıyla tanışma fırsatı da yakaladım. Dolayısıyla uluslararası bir yarışmada İstanbul'u anlatan bir fotoğrafla Rusya'dan ödül almak hoş bir tesadüf oldu. İstanbul'da hala keşfedilmeyi bekleyen birçok saklı güzellik var, böyle uluslararası bir yarışmada Istanbul'u anlatan bir fotografla ödül almaktan mutluluk ve onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
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