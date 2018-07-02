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Rusya'da askeri birliklere Avrupa şehir isimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 17:59 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı karara göre bazı askeri birliklere Varşova ve Berlin isimleri eklendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki bazı askeri birliklere Varşova ve Berlin gibi Avrupa'daki bazı şehirlerin isimlerini verdi.

Rusya Devlet Yasal Bilgi Sistemi internet sitesinden yayımlanan kararda, Putin’in imzası ile bazı alay ve bölüklerin yeniden isimlendirmelerinin tarihi askeri gelenekleri koruma, askerlik yapanların görevini sadakatle ve vatandaşlık bilinci ile yerine getirmeleri için yapıldığı kaydedildi.

Karara göre, Polonya ve Almanya’nın başkentleri Varşova ile Berlin, Rusya’nın askeri birlik isimleri arasında yer aldı. Romanya’nın tarihi Transilvanya ve Polonya’nın Pomeranya bölgeleri yeni birlik isimleri arasında bulunurken, Ukrayna ve Belarus’a ait Vitebsk, Slonim ile Ukrayna’ya ait Jitomir, Nejinsk ve Lvov şehir isimleri de birliklerde kullanıldı.

Rus 381. Topçu Alayının adı Varşova Alayı, 62. Tank Alayının ismi Jitomir-Berlin, 150. Mekanize Bölüğünün ismi İdritsko-Berlin oldu.

400. Topçu Alayının ismi Transilvanya, 102. Mekanize Alayının ismi Slonim-Pomeranya, 90. Tank Bölüğünün ismi Vitebsk-Novgorod, 163. Tank Alayının ismi Nejinsk, 6. Tank Alayının ismi Lvov olarak değiştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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