Rusya’da askeri birliklere Avrupa şehir isimlerinin verilmesi

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2. Dünya Savaşı’nda Kızıl Ordu’nun Nazi Ordusu’ndan kurtardığı bazı şehir isimlerini askeri birliklere vermesi ülkede olumlu karşılanırken, Ukrayna ise tepki gösterdi.

Putin’in tarihi askeri gelenekleri koruma, askerlik yapanların görevini sadakatle ve vatandaşlık bilinci ile yerine getirmeleri için bazı alay ve bölüklerin yeniden isimlendirmesi Rus basınında desteklendi.

2. Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği’nin "Büyük Vatanseverlik Savaşı" olarak adlandırdığı mücadelede Kızıl Ordu tarafından Nazi Ordusu'ndan kurtarılan bazı şehir isimlerinin Rus ordu birliklerine verildiğini kaydeden Tsargrad haber ajansının yazarı Dmitriy Pavlenko, bu birliklerin 2. Dünya Savaşı'nda kurulduğunu ve birliklere ismi verilen şehirlerin kurtarılmasında rol aldığını ifade etti.

Ukrayna’nın bu isim değişikliğine karşı çıkmasına tepki gösteren Pavlenko, yeniden isimlendirilen söz konusu Rus askeri birliklerin, 2016 ve 2017 yıllarında oluşturulduğunu aktardı.