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Rusya'da düşen uçaktan kurtulan yok

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 20:43 | Son Güncelleme

Rusya Ulaştırma Bakanı Sokolov, Moskova yakınlarında düşen yolcu uçağından kurtulan olmadığını bildirdi

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, Moskova yakınlarında düşen, toplam 71 yolcu ve mürettebat bulunan uçaktan kurtulan olmadığını, bazı yolcuların kimlik tespitinin zaman alabileceğini bildirdi.

Sokolov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalar sonucunda, kazadan kurtulan bulunmadığı sonucuna ulaştıklarını söyledi.

Kaza nedeniyle hayatını kaybeden 65 yolcu ve 6 mürettebatın kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların başladığını belirten Sokolov, “Bazı yolcuların kimlik tespiti, kazanın şiddeti nedeniyle uzun sürebilir. Hayatını kaybedenlerin akrabalarından biyolojik verilere ihtiyacımız olacak.” dedi.

Öte yandan, uçağın kara kutusu kısa sürede bulunurken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kazanın soruşturulması için özel bir araştırma komitesi kurulması talimatı verdi.

Moskova’da bulunan Domodedovo Havalimanı’ndan kalkan Saratov Havayollarına ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü Moskova yakınlarındaki Ramenskoye bölgesinde düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Rusya uçak

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