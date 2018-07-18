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Rusya'da emeklilik reformu protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 22:52 | Son Güncelleme

Rusya'da emeklilik reformu protesto edildi

Rusya'nın Moskova ve St. Petersburg şehirlerinde hükümetin reform olarak hazırladığı emeklilik yaşını yükselten yasa tasarısını binlerce kişi protesto etti.

Başkent Moskova'da bulunan Sokolniki parkında, parlamentoya sunulan emeklilik yaşını yükselten tasarıyı protesto etmek için binlerce kişi bir araya geldi.

Protestoya Rusya Federasyonu Komünist Partisi ile Elma Partisi de destek verdi.

Sol Cephe hareketinin koordinatörü Sergey Udaltsov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Moskova'daki mitinge yaklaşık 10 bin kişinin katıldığını bildirdi.

St. Petersburg'da da eyleme katılanlar döviz ve pankart yerine kırmızı kart kullandı.

Yerel basın, gösterilerde 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

2018 FIFA Dünya Kupası nedeniyle daha önce Moskova ve maçların oynandığı şehirlerde gösterilere izin verilmemişti.

Rus hükümeti, gelecek yıldan itibaren emeklilik yaşının kademeli şekilde erkekler için 60'tan 65'e, kadınlar için 55'ten 63'e yükseltilmesini öngören tasarıyı 14 Haziran'da Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunmuştu.

Tasarı 19 Temmuz'da Duma'da birinci oturumunda görüşülecek. Tasarının görüşülmesi esnasında Duma binası önünde bazı parti ve sivil toplum kuruluşlarının gösteri yapması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
emeklilik yaşı protesto Rusya

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