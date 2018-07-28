Rusya'da emeklilik reformu protestosu

Rusya'da, emeklilik yaşının yükseltilmesine yönelik yasa tasarısı başkent Moskova'da binlerce kişi tarafından protesto edildi.
Moskova'daki Saharova Caddesi'nde toplanan yaklaşık 10 bin kişi, Rus hükümetinin emeklilik yaşını düzenlemeye yönelik tasarısını protesto etti.
Gösteriye Rusya Federasyonu Komünist Partisi ile Adil Rusya Partisi de destek verdi.
Sol Cephe Hareketi Koordinatörü Sergey Udaltsov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus halkının emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı olduğunu belirterek, kararın uygulanması halinde halkı Rusya çapında greve çağırdı.
Gelecek yıldan itibaren emeklilik yaşının kademeli olarak erkekler için 60'dan 65'e, kadınlar için de 55'ten 63'e yükseltilmesini öngören tasarı, 19 Temmuz'da Rus parlamentosunun alt kanadı Duma tarafından kabul edilmişti.
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