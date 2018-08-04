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Rusya'da helikopter düştü:18 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 08:48 | Son Güncelleme

Rusya'da helikopter düştü:18 ölü

MOSKOVA (AA) – Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bir helikopter düştü, 3 mürettabat ile 15 yolcu hayatını kaybetti.

TASS Ajansının emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, Krasnoyarsk bölgesinde, Utair havacılık şirketine ait helikopter havalandıktın kısa süre sonra sert iniş yaptı. Yere çarpmanın etkisiyle alev alan helikopterdeki 18 kişi kurtarılamadı.

Rus yetkililer, Krasnoyarsk bölgesindeki İgarka havaalanından kalkan helikopterin pilot hatası veya teknik sorundan dolayı düşmüş olabileceğini belirtiyor. Kazanın, havaalanından kalkan başka bir helikopterin taşıdığı yükle çarpışması sonucunda meydana gelmiş olabileceği ihtimali de araştırılıyor.

Kurtarma ekipleri, helikopterin her iki kara kutusunun da bulunduğu açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
helikopter kazası Rusya

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