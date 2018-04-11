Rusya’da helikopter kazası

Rusya’nın doğusundaki Habarovsk kentinde eğitim uçuşu yapan helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi öldü.

TASS haber ajansı, Mi-8 helikopterin eğitim uçuşu kapsamında iniş yaparken havaalanı yakınlarındaki caddeye düştüğünü duyurdu.

Alev alan helikopterdeki 6 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın meydana geldiği cadde üzerindekilerden ölen ya da yaralanan olmadı.

Helikopterin özel bir şirkete ait olduğu kaydedildi.