Rusya’da helikopter kazası

Rusya’nın doğusundaki Habarovsk kentinde eğitim uçuşu yapan helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi öldü.
TASS haber ajansı, Mi-8 helikopterin eğitim uçuşu kapsamında iniş yaparken havaalanı yakınlarındaki caddeye düştüğünü duyurdu.
Alev alan helikopterdeki 6 kişi hayatını kaybetti.
Kazanın meydana geldiği cadde üzerindekilerden ölen ya da yaralanan olmadı.
Helikopterin özel bir şirkete ait olduğu kaydedildi.
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