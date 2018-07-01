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Rusya’da hükümet karşıtı protestolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 17:12 | Son Güncelleme

Binlerce kişi muhalif Aleksey Navalnıy’ın çağrısıyla emeklilik yaşını yükselten tasarıyı protesto etmek için sokaklara döküldü

Rusya’da binlerce kişi, hükümetin emeklilik yaşını kademeli olarak yükselten yasa tasarısını protesto etti.

Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu ve önde gelen muhaliflerden Aleksey Navalnıy’ın çağrısıyla farklı kentlerde gösteriler düzenlendi.

İrkutsk, Vladivostok, Habarovsk, Omsk, Orenburg, Çelyabinsk ve Tver başta olmak üzere 30'dan fazla şehirde binlerce kişi, emeklilik yaşını yükselten tasarıyı protesto etmek için sokaklara döküldü.

Dünya Futbol Şampiyonası'nda maçların oynandığı Moskova ve diğer 10 şehirde gösteri düzenlenmesine izin verilmedi.

Rusya Federasyonu Komünist Partisi ve Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin de desteklediği gösteriler olaysız geçti.

Rus hükümeti, gelecek yıldan itibaren emeklilik yaşının kademeli şekilde erkekler için 60’tan 65’e, kadınlar için de 55’ten 63’e yükseltilmesini öngören tasarısını 14 Haziran'da Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
emeklilik yaşı protesto Rusya

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