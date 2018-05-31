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Rusya'da İsrail diplomasisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 23:04 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda Suriye'yi görüştü - Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İsrailli mevkidaşı Avigdor Lieberman ile Moskova'da bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, başkent Moskova'da 9 Mayıs’ta yapılan müzakerelerin devamı olarak Suriye meselesinin bazı yönlerinin ele alındığı belirtildi. Açıklamada, gündemdeki iki taraflı konuların da görüşüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ile bir araya geldi.
Görüşmenin başında kısa bir konuşma yapan Şoygu, görüşmede, Suriye meselesiyle ilgili güncel konuların ele alınacağını ifade etti.

Şoygu, Lieberman ile Rusya'nın ABD ve Ürdün ile üzerinde anlaşmaya vardığı Suriye'nin güneyindeki gerilimi azaltma bölgesi hakkında da görüşeceklerini dile getirdi.

Rusya ve İsrail savunma bakanlarının görüşmesinin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

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