Rusya'da ramazan hazırlıkları

Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Rüşan Abbasov, Moskova'da kurulacak iftar çadırında her gün bin kişiye iftar verileceğini duyurdu.

Abbasov, düzenlediği basın toplantısında Rusya'da ramazana yönelik Müslümanların yaptığı hazırlıkları anlattı.

Ramazanın nefsi terbiye ve yardımlaşma ayı olduğunu hatırlatan Abbasov, Rusya'daki camilerde iftar programlarının başlayacağı söyledi.

Abbasov, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan programı için Türkiye, Yemen ve Mısır'dan hafızları davet ettiklerini belirterek, "Bu ülkelerden gelen hafızlar camilerde ramazan ayı boyunca bizim imamlarımıza namaz ve dua esnasında yardımcı olacaklar, Kuran-ı Kerim okuyacaklar." dedi.

Her yıl geleneksel olarak açtıkları iftar çadırlarının sosyal yardımlaşma ve manevi proje haline geldiğini dile getiren Abbasov, bu yıl Moskova'da Zafer Parkı'ndaki Anıt Camisi'nde ramazan çadırı kurulacağını dile getirdi.

Abbasov, cadırda her akşam farklı İslam ülkelerinden programlar olacağını vurgulayarak, "Moskova'daki ramazan çadırında her gün bin kişiye iftar vermeyi planlıyoruz. Kapılarımız dileyen herkese açık olacak." diye konuştu.