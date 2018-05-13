Rusya'da Türk toplumu için gençlik şöleni düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Türk toplumu, Anneler Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle düzenlenen gençlik şöleninde bir araya geldi.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nin yanısıra Rusya'daki Türk sivil toplum kuruluşları ve firmaların desteklediği organizasyona, Moskova Yunus Emre Enstitüsü de katıldı.
Etkinlikte katılımcılara, dünya rekoruna girmiş iki tonluk tencerede yapılan pilav ve Rusya'nın en büyük döner makinesinden et ikram edildi.
Türk Halk müziği konseri ile Kafkas danslarının gösterildiği şölene, Rus vatandaşlar da ilgi gösterdi.
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