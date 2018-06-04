Rusya’da Ukraynalı gazeteciye 12 yıl hapis

MOSKOVA (AA) – Rusya’da, Ukraynalı gazeteci Roman Suşçenko ajanlık suçlamasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Moskova Şehir Mahkemesinde görülen dava sonunda hakim Oleg Muzıçenko, Suşçenko’ya ajanlık yapmak suçundan 12 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.
Avukat Mark Feygin, mahkemenin kararına yarın itiraz edileceğini bildirdi.
Ukrayna Ulusal Haber Ajansının (Ukrinform) Fransa muhabiri Roman Suşçenko, 2 yıl önce Moskova'da "casusluk faaliyetlerinde bulunduğu" iddiasıyla Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.
Ukrinform ise yaptığı açıklamada, muhabirlerinin 13 yıldır kurumda çalıştığını ve 5 yıldır Fransa'da görev yaptığını bildirmiş, muhabir hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.
Son dakika! Ünlü karikatürist Nuri Kurtcebe tutuklandı
LGS soruları çalındı mı? Öğretmenlerin sorgulandığı ortaya çıktı
Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!
Anadolu aslanına büyük ilgi!
Kıskançlık krizi dehşete dönüştü! Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü
2018 Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) Gülsüm Anne ve Rus Umut sorusu
Dünyanın ikinci büyük ahşap yapısı tehlike altında
Suriye'deki Amerikan-Fransız askeri üssünde patlama!
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum