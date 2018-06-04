Rusya’da Ukraynalı gazeteciye 12 yıl hapis

MOSKOVA (AA) – Rusya’da, Ukraynalı gazeteci Roman Suşçenko ajanlık suçlamasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Moskova Şehir Mahkemesinde görülen dava sonunda hakim Oleg Muzıçenko, Suşçenko’ya ajanlık yapmak suçundan 12 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

Avukat Mark Feygin, mahkemenin kararına yarın itiraz edileceğini bildirdi.

Ukrayna Ulusal Haber Ajansının (Ukrinform) Fransa muhabiri Roman Suşçenko, 2 yıl önce Moskova'da "casusluk faaliyetlerinde bulunduğu" iddiasıyla Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Ukrinform ise yaptığı açıklamada, muhabirlerinin 13 yıldır kurumda çalıştığını ve 5 yıldır Fransa'da görev yaptığını bildirmiş, muhabir hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

