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Rusya’da Ukraynalı gazeteciye 12 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 16:44 | Son Güncelleme

Rus mahkemesi, yaklaşık 2 yıl önce ajanlık yaptığı iddiasıyla Moskova’da tutuklanan Ukrayna Ulusal Haber Ajansının Fransa muhabiri Roman Suşçenko’yu suçlu buldu

MOSKOVA (AA) – Rusya’da, Ukraynalı gazeteci Roman Suşçenko ajanlık suçlamasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Moskova Şehir Mahkemesinde görülen dava sonunda hakim Oleg Muzıçenko, Suşçenko’ya ajanlık yapmak suçundan 12 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

Avukat Mark Feygin, mahkemenin kararına yarın itiraz edileceğini bildirdi.

Ukrayna Ulusal Haber Ajansının (Ukrinform) Fransa muhabiri Roman Suşçenko, 2 yıl önce Moskova'da "casusluk faaliyetlerinde bulunduğu" iddiasıyla Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Ukrinform ise yaptığı açıklamada, muhabirlerinin 13 yıldır kurumda çalıştığını ve 5 yıldır Fransa'da görev yaptığını bildirmiş, muhabir hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

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12 yıl hapis Rusya Ukraynalı gazeteci Roman Suşçenko

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