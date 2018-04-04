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Rusya'da yine AVM yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 14:58 | Son Güncelleme

Başkent Moskova'daki alışveriş merkezinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Olağanüstü Haller Bakanlığı Moskova Yönetimi Müdürü İlya Denisov yaptığı açıklamada, Moskova'nın doğusunda bir AVM'de henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktığını belirtti.

Yangının söndürüldüğünü aktaran Denisov, olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini, üç kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Rusya Soruşturma Komitesi yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Bir süre önce Rusya'nın Kemerovo şehrinde bir AVM'de çıkan yangında çoğunluğu çocuk olmak üzere 64 kişi hayatını kaybetmişti.

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AVM Rusya yangın

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