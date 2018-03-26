Rusya'daki AVM yangınında ölü sayısı 37'ye yükseldi

Rusya'nın orta güney kesiminde bulunan Kemerovo şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ölü sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi.
Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangında ölü sayısının 37'ye ulaştığı kaydedildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre 43 kişinin yaralandığı, 70'e yakın kişiden ise haber alınamadığı ifade edildi.
Kemerovo şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.
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