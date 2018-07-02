Rusya'daki Faslı taraftarların, kaçak yollardan Avrupa'ya göç etme planı

Dünya Kupası turnuvasına katılan Fas Milli Takımına destek amacıyla Rusya'ya giden Faslı taraftarların, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeyi planladığı iddia edildi.

Yerel basın organlarında yer alan haberlere göre, Dünya Kupası turnuvasında Fas'a destek olmak için ev sahibi ülke Rusya'ya giden yaklaşık 700 Faslı taraftar, ülkelerine dönmekten vazgeçerek, yasa dışı yollardan Avrupa'ya göç etmeyi planlıyor.

Faslı gazeteci Muhammed Zehri, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'ya giden Faslıların, daha önceden Fas Hava Yollarından gidiş ve dönüş biletlerini aldığına dikkati çekti.

Moskova'ya giden taraftarlardan birini tanıdığını ve bu kişinin İspanya'daki akrabalarını devamlı arayarak yasa dışı göç planları yaptığını belirten Zehri, "Fas milli takımını desteklemek için Rusya'ya giden yaklaşık 700 kişinin ülkeye dönmekten vazgeçip yasa dışı göç planları yaptığını duyunca hüzünlendiği" kaydetti.

El-Ahdas gazetesi de geçen perşembe, 695 Faslının, Rusya'dan Avrupa'ya yasa dışı göç etmeye çalışırken gözaltına alındığını yazmıştı.

Haberde, Fas yönetiminin, Fas vatandaşlarının ülkelerine iade edilmesi için Rusya ve komşu 3 ülkeyle, büyükelçilikleri aracılığıyla müzakerelerde bulunduğu kaydedilmişti.

