HABER

Rusya'daki Faslı taraftarların, kaçak yollardan Avrupa'ya göç etme planı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 11:56 | Son Güncelleme

Dünya Kupası turnuvasında Fas'a destek olmak için ev sahibi ülke Rusya'ya giden yaklaşık 700 Faslı taraftarın, yasa dışı yollardan Avrupa'ya göç etmeyi planladığı iddia ediliyor

Dünya Kupası turnuvasına katılan Fas Milli Takımına destek amacıyla Rusya'ya giden Faslı taraftarların, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeyi planladığı iddia edildi.

Yerel basın organlarında yer alan haberlere göre, Dünya Kupası turnuvasında Fas'a destek olmak için ev sahibi ülke Rusya'ya giden yaklaşık 700 Faslı taraftar, ülkelerine dönmekten vazgeçerek, yasa dışı yollardan Avrupa'ya göç etmeyi planlıyor.

Faslı gazeteci Muhammed Zehri, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'ya giden Faslıların, daha önceden Fas Hava Yollarından gidiş ve dönüş biletlerini aldığına dikkati çekti.

Moskova'ya giden taraftarlardan birini tanıdığını ve bu kişinin İspanya'daki akrabalarını devamlı arayarak yasa dışı göç planları yaptığını belirten Zehri, "Fas milli takımını desteklemek için Rusya'ya giden yaklaşık 700 kişinin ülkeye dönmekten vazgeçip yasa dışı göç planları yaptığını duyunca hüzünlendiği" kaydetti.

El-Ahdas gazetesi de geçen perşembe, 695 Faslının, Rusya'dan Avrupa'ya yasa dışı göç etmeye çalışırken gözaltına alındığını yazmıştı.

Haberde, Fas yönetiminin, Fas vatandaşlarının ülkelerine iade edilmesi için Rusya ve komşu 3 ülkeyle, büyükelçilikleri aracılığıyla müzakerelerde bulunduğu kaydedilmişti.

PARTNEREt yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!Et yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!
Bayram ziyaretinden dönen Suriyeli sayısı 13 bini aştıBayram ziyaretinden dönen Suriyeli sayısı 13 bini aştı
Anneleri ölen 5 yavru köpek korumaya alındıAnneleri ölen 5 yavru köpek korumaya alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Fas Rusya yasa dışı göç

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

İbrahim Tatlıses’e şok telefon: Oğlunu öldüreceğiz

İbrahim Tatlıses’e şok telefon: Oğlunu öldüreceğiz

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenler 25'inci yıldönümünde anıldı

Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenler 25'inci yıldönümünde anıldı

Sivas Katliamı 25. yıldönümünde! Sivas - Madımak katliamında neler yaşandı?

Sivas Katliamı 25. yıldönümünde! Sivas - Madımak katliamında neler yaşandı?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Eylül cinayeti ile ilgili son dakika açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Eylül cinayeti ile ilgili son dakika açıklama

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Habertürk Gazetesi kapatılıyor! Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı çalışanlara duyurdu: Son baskı tarihi 5 Temmuz 2018

Habertürk Gazetesi kapatılıyor! Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı çalışanlara duyurdu: Son baskı tarihi 5 Temmuz 2018

Bursa’da pitbull dehşeti! Yoldan geçen yaşlı adama saldırdı

Bursa’da pitbull dehşeti! Yoldan geçen yaşlı adama saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.