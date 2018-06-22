Rusya'daki ticaret ataşeliğinde değişiklik

Türkiye'nin Rusya'daki Novorossisk Başkonsolosluğunun Krasnodar'a taşınmasının ardından, buradaki ticaret ataşeliğinin adı da Krasnodar Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği olarak yeniden belirlendi.

Ekonomi Bakanlığının talebi üzerine, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu kararında değişikliğe gidildi.

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Krasnodar Kray bölgesinde yer alan Novorossisk şehrindeki başkonsolosluğun, ticari, kültürel ve ekonomik faaliyetlerin daha yoğun yaşandığı, Türk ve Rus şirketlerinin bölgesel merkezlerinin etkin faaliyet gösterdiği ve aynı bölgenin idari merkezi konumunda bulunan Krasnodar'a taşındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Bakanlar Kurulu kararıyla Novorossisk Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinin adının da Krasnodar Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği olarak yeniden belirlendiği kaydedildi.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

