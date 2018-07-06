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Rusya’dan ABD’ye ek gümrük tarifesi tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 16:36 | Son Güncelleme

ABD’nin çelik ve alüminyuma getirdiği ek gümrük vergisi kararına tepki olarak bu ülkeden ithal edilen bazı ürünlerin vergileri artırıldı

Rusya, ABD’nin çelik ve alüminyuma getirdiği ek gümrük tarifelerine tepki olarak bazı ABD menşeli ürünlerin ithalatına yüzde 25 ila 40 arasında değişen oranlarda ek vergi koydu.

Ekonomik Kalkınma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Dmitriy Medvedev’in imzaladığı karar gereği, ABD’den ithal edilen yol inşaat ekipmanları, petrol-gaz ürünleri ekipmanları ve fiber optik malzemelerinin gümrük vergilerinde artışa gidildi.

Söz konusu ürünlerin vergilerinde yüzde 25 ila 40 arasında değişen oranlarda artış yapıldığı kaydedilen açıklamada, bu ürünlerin benzerlerinin Rusya’da üretildiğine dikkat çekildi.

ABD’de Trump yönetimi, mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmiş, yaşanan gelişmeler ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "teknoloji hırsızlığı ile adaletsiz ticaret uygulamaları" nedeniyle Çin menşeli teknoloji ürünlerine uygulama kararı aldığı 50 milyar dolarlık gümrük vergilerinin ilk bölümü, daha önce açıklandığı gibi bugün itibariyle resmen hayata geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Ek vergi Rusya

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