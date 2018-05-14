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Rusya'dan ABD'ye "Suriye krizine çözüm aramaktan vazgeçme" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 19:06 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev: - "ABD, Suriye krizinin barışçıl yollarla çözülmesi için uluslararası çabamızı desteklemekten vazgeçti. Bundan dolayı üzüntümüzü dile getiriyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev, ABD'nin Astana'daki 9. Suriye toplantısına katılmayarak, "Suriye krizine çözüm aramaktan vazgeçmesinden" üzüntü duyduklarını söyledi.

Lavrentyev, Astana'da Suriye konulu 9. toplantının ilk gününün ardından yaptığı basın toplantısında, Astana sürecinin terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye de katkı sunduğunu belirterek, örgütün Suriye-Irak sınırındaki halen mevcut olduğunu, mücadelenin süreceğini ifade etti.

Putin'in temsilcisi, "Çok sayıda terör grubunun toplandığı İdlib de dahil olmak üzere Nusra Cephesi ve bağlı gruplar ile de tavizsiz mücadelenin" devam edeceğini savundu.

Ilımlı muhaliflerin rejim güçleriyle çatışmayı bırakmaları gerektiğini anlayacaklarından umutlu olduğunu dile getiren Lavrentyev, "İdlib ve güney cephesindeki muhaliflerin Astana'ya gelmesi memnuniyet verici." ifadesini kullandı.

Lavrentyev, ABD'nin toplantıya temsilci göndermemesine ilişkin, "ABD, Suriye krizinin barışçıl yollarla çözülmesi için uluslararası çabamızı desteklemekten vazgeçti. Bundan dolayı üzüntümüzü dile getiriyoruz. Krizin müzakere yoluyla çözüleceğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- Zorunlu tahliyeyi kabul etmeyen gruplar "yok edilecek"

Rus diplomat, Doğu Guta ve Humus'un kuzeyindeki zorunlu tahliyelere değinerek, boşaltılan bölgelerin rejim kontrolüne geçtiğini anımsattı.

Tahliye anlaşmalarına uymak ve uzlaşmak istemeyen gruplar olduğunu belirten Lavrentyev, tek çözümün bu grupların "yok edilmesi" olduğunu öne sürdü.

Lavrentyev, uzlaşmak istemeyen grupların boşaltılan ve rejimin kontrolüne geçen bölgelere dönmemesi gerektiğini, bunun için zamana ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 9'uncusu düzenlenen Suriye konulu toplantının ilk gününde, Gerginliği Azaltma Bölgelerindeki son durum ve alıkonulanların serbest bırakılması ele alındı.

Tüm tarafların katılacağı ana toplantı yarın düzenlenecek.

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