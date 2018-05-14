Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev, ABD'nin Astana'daki 9. Suriye toplantısına katılmayarak, "Suriye krizine çözüm aramaktan vazgeçmesinden" üzüntü duyduklarını söyledi.

Lavrentyev, Astana'da Suriye konulu 9. toplantının ilk gününün ardından yaptığı basın toplantısında, Astana sürecinin terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye de katkı sunduğunu belirterek, örgütün Suriye-Irak sınırındaki halen mevcut olduğunu, mücadelenin süreceğini ifade etti.

Putin'in temsilcisi, "Çok sayıda terör grubunun toplandığı İdlib de dahil olmak üzere Nusra Cephesi ve bağlı gruplar ile de tavizsiz mücadelenin" devam edeceğini savundu.

Ilımlı muhaliflerin rejim güçleriyle çatışmayı bırakmaları gerektiğini anlayacaklarından umutlu olduğunu dile getiren Lavrentyev, "İdlib ve güney cephesindeki muhaliflerin Astana'ya gelmesi memnuniyet verici." ifadesini kullandı.

Lavrentyev, ABD'nin toplantıya temsilci göndermemesine ilişkin, "ABD, Suriye krizinin barışçıl yollarla çözülmesi için uluslararası çabamızı desteklemekten vazgeçti. Bundan dolayı üzüntümüzü dile getiriyoruz. Krizin müzakere yoluyla çözüleceğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.