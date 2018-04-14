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Rusya'dan BMGK'ye ABD'yi kınama talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 17:57 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıran Rusya, ''ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği'' gerekçesiyle konseye ABD ve müttefiklerinin ''kınanmasını'' isteyen karar tasarısı sundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK), Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenleyen ABD, İngiltere ve Fransa'nın kınaması talebinde bulundu.

BMGK'yi acil toplantıya çağıran Rusya, ''ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği'' gerekçesiyle konseye ABD ve müttefiklerinin kınanmasını isteyen karar tasarısı sundu.

Rusya, tasarıda ayrıca Suriye'ye karşı saldırgan tavra derhal son verilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

BMGK, yerel saat ile 11.00'de (TSİ 18.00) toplanıyor.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik saldırısı kapsamında, başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BMGK Suriye

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