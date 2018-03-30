HABER

Rusya'dan diplomatlarının sınır dışı edilmesine cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 18:27 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, 23 ülkenin büyükelçisine, sınır dışı edilen Rus diplomatların sayısı kadar diplomatı "istenmeyen adam" ilan ettiklerini iletti - Bakanlık, Belçika, Macaristan, Gürcistan ve Karadağ'a cevap haklarının saklı olduğunu duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 23 ülkenin büyükelçisine sınır dışı ettikleri Rus diplomat sayısı kadar diplomatın "istenmeyen adam" ilan edildiğinin iletildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avustralya, Arnavutluk, Almanya, Danimarka, İrlanda, İzlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Letonya, Litvanya, Makedonya, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Ukrayna, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Çekya, İsveç ve Estonya büyükelçilerinin Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Bu ülkelerin büyükelçilerine "protesto notası" verildiği kaydedilen açıklamada, "İngiltere'nin kanıtlanmamış iddialarla suçladığı Rusya'nın adres gösterildiği Skripal olayı temelinde Rus diplomatların sınır dışı edilmesi hakkında bu ülkelerin makul olmayan taleplerine cevap olarak, Rus tarafı bu ülkelerin Rusya'da eşit sayıda diplomatik misyon çalışanını 'istenmeyen adam' ilan ediyor." denildi.

Açıklamada, son anda Rus diplomatları sınır dışı eden Belçika, Macaristan, Gürcistan ve Karadağ'a da cevap hakkının saklı tutulduğu ifade edildi.

Çifte ajan Skripal'in zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak İngiltere 23 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Rusya da İngiltere'ye cevap olarak 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.

Ardından bazı Batı ülkeleri de Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı. Bu ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etmesine cevap olarak Rusya'daki ABD Büyükelçiliği'nden 60 diplomat için sınır dışı kararı verilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'den de Rusya'daki büyükelçilikte çalışan sayısının, İngiltere'de bulunan Rus diplomat ve büyükelçilik çalışanı sayısı ile eşitlenmesini istemişti.

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildiTelevizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi
Diyarbakır'da saldırı!Diyarbakır'da saldırı!
Huawei işi abarttı! Huawei işi abarttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rus diplomatlar Rusya Dışişleri Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

İlginizi Çekebilir

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ davasında tahliye kararı!

FETÖ davasında tahliye kararı!

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

MSB Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ve seçim faaliyetleri açıklandı!

MSB Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ve seçim faaliyetleri açıklandı!

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.