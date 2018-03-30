Rusya'dan diplomatlarının sınır dışı edilmesine cevap

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 23 ülkenin büyükelçisine sınır dışı ettikleri Rus diplomat sayısı kadar diplomatın "istenmeyen adam" ilan edildiğinin iletildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avustralya, Arnavutluk, Almanya, Danimarka, İrlanda, İzlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Letonya, Litvanya, Makedonya, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Ukrayna, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Çekya, İsveç ve Estonya büyükelçilerinin Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Bu ülkelerin büyükelçilerine "protesto notası" verildiği kaydedilen açıklamada, "İngiltere'nin kanıtlanmamış iddialarla suçladığı Rusya'nın adres gösterildiği Skripal olayı temelinde Rus diplomatların sınır dışı edilmesi hakkında bu ülkelerin makul olmayan taleplerine cevap olarak, Rus tarafı bu ülkelerin Rusya'da eşit sayıda diplomatik misyon çalışanını 'istenmeyen adam' ilan ediyor." denildi.

Açıklamada, son anda Rus diplomatları sınır dışı eden Belçika, Macaristan, Gürcistan ve Karadağ'a da cevap hakkının saklı tutulduğu ifade edildi.