Rusya’dan İsrail’in ek konut inşa planına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni konutlar inşa etme sürecinin Ortadoğu'da adil ve güvenilir bir barışa ulaşma şansını azalttığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarındaki İsrail yerleşim faaliyetlerinin yasalara aykırılığı konusundaki ilkeli tavrını yinelediği vurgulandı.

İsrail'in bu tür yaklaşımlarının İsrailliler ile Filistinliler arasındaki doğrudan görüşme koşullarını yaratmasına yardımcı olmayacağı belirtilen açıklamada, "İsrail'in yerleşim faaliyetlerini sürdürmesinin, Filistin-İsrail sorununa iki devletli çözüm getirme olasılığını baltaladığı, Ortadoğu'da adil ve güvenilir bir barışa ulaşma şansını azalttığı açıktır.” ifadelerine yer verildi.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Kurumu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine yüzlerce ilave konut inşa etme kararını onaylamıştı. Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız vermişti.

(AA)