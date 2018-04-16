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Rusya’dan Macron’a yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 17:34 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Peskov: - "(Rusya ile Türkiye arasındaki) farklı pozisyonlar görüş alışverişlerimizin devam etmesini engellemez”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Esed rejimine yönelik operasyonu nedeniyle, "Rusya ile Türkiye’nin ayrılmadığını" bildirdi.

Peskov gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Suriye’deki operasyon sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye-Rusya ilişkilerine ilişkin ifadelerini değerlendirdi.

Söz konusu saldırı nedeniyle Rusya ve Türkiye’nin ayrılmadığını vurgulayan Peskov, "Hayır, bu saldırı ile (Rusya-Türkiye) ayrılmadılar. Moskova ve Ankara’nın bazı konularda pozisyonunun farklı olduğu sır değil. Bununla birlikte, bu farklı pozisyonlar görüş alışverişlerimizin devam etmesini engellemez. En önemlisi, bu farklılıklar, Moskova ve Ankara’nın planladığı büyük ekonomik projeler ve diğer projelerde iş birliğini pek çok açıdan geliştirmemize yansımıyor.” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Esed rejimine yönelik operasyon sonrasında “Saldırı mükemmel bir şekilde gerçekleşti. Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık. Türkler kimyasal silahları kınadı.” değerlendirmesini yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

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