Rusya’dan MH17 uçağı açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi’nin (JIT) Ukrayna’nın doğusunda 2014’te Rus ordusuna ait bir füzenin Malezya uçağını vurduğu açıklamasını yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, trajedinin gerçekleştiği dönemde ve sonrasında Rus askeri birliklerinin olaya karıştığına dair soruşturma grubunun iddialarını yalanladıkları hatırlatıldı.

Açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait hiç bir füze sistemi Rusya-Ukrayna sınırından hiç bir zaman geçmemiştir.” denildi.

Ayrıca Rusya tarafının soruşturma ekibine Ukrayna füzelerinin olaya karıştığına yönelik kanıtlar sunduğu da ifade edildi.

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), 2014'de Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit ettiklerini duyurmuştu.

JIT, füzenin Kursk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğu belirtilmişti.

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

