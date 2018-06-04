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Rusya’dan "NATO tatbikatı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 16:34 | Son Güncelleme

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov: - "Bu tür manevralar karşısında ülkemizin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır"

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın her zaman sınırlarının yakınında gerçekleşen NATO tatbikatlarını yakından takip ettiğini ve gerekli güvenlik önlemlerini aldığını bildirdi.

Peskov, gazetecilerin NATO’nun Baltık ülkeleriyle başlattığı “Kılıç Darbesi 18” adlı askeri tatbikatı ile ilgili soruları cevaplandırdı.

Moskova’nın, Rusya sınırlarında gerçekleşen NATO’nun tüm manevralarını yakından takip ettiğini belirten Peskov, “Elbette bu tür manevralar karşısında ülkemizin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'yı da kapsayan ve 20 ülkeden 18 bin askerin katıldığı tatbikat, NATO ittifakının doğu kanadını korumayı amaçlıyor.

Tatbikat, 15 Haziran'a kadar devam edecek.

ABD Avrupa Ordusu'ndan yapılan açıklamada, tatbikatın, Rusya'nın askeri manevralarının tedirginliğe yol açtığı ittifak üyeleri arasındaki birlik ve dayanışmayı amaçladığı, Rusya'yı provoke etmeyi ise amaçlamadığı ifade edilmişti.

NATO'nun Kılıç Darbesi tatbikatı 2010 yılından bu yana ABD Avrupa Ordusu komutasında icra ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kılıç Darbesi 18 NATO Rusya

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