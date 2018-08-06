HABER

Rusya'dan NATO ve Gürcistan'a uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 11:20 | Son Güncelleme

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev: - "Gürcistan’ın NATO’ya girmesi korkutucu bir çatışma çıkartabilir ve bu da yıkıcı sonuçlara neden olabilir. Bunun neden gerektiğini anlamıyoruz"

MOSKOVA (AA) – Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Gürcistan’ın NATO’ya girmesinin, korkutucu bir çatışma çıkartabileceğini iddia ederek, bu durumun yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini ve buna neden gerek duyulduğunu anlamadıklarını söyledi.

Medvedev, bir radyo programında yaptığı açıklamada, Osetya’da 2008’de yaşanan savaşın önceden engellenebileceğini savundu.

Söz konusu savaşın "kaçınılmaz" bir sonuç olmamasına rağmen yaşandığını ileri süren Medvedev, "Gürcistan’ın NATO’ya girmesi de korkutucu bir çatışma çıkartabilir ve bu da yıkıcı sonuçlara neden olabilir. Bunun neden gerektiğini anlamıyoruz." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir süre önce yaptığı açıklamada, tüm NATO üyelerinin Gürcistan’ı üyeliğe hazırlamak için çalışmaya devam edeceğini bildirmişti.

Öte yandan NATO üyesi Letonya, Litvanya ve Polonya’nın dışişleri bakanları bugün temaslarda bulunmak üzere Gürcistan’ın başkenti Tiflis’i ziyaret edecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yaptığı açıklamada, NATO’nun Gürcistan ve Ukrayna’yı kapsayarak genişlemesini “son derece olumsuz” şekilde değerlendireceklerini söylemişti.

PARTNERKocama terlik getirmekten asla gocunmamKocama terlik getirmekten asla gocunmam
Komandolardan paylaşım rekoru kıran marş: Birileri varKomandolardan paylaşım rekoru kıran marş: Birileri var
Babadağ'da yamaç paraşütü uçuşlarında artışBabadağ'da yamaç paraşütü uçuşlarında artış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gürcistan NATO Osetya Rusya

En Çok Okunan Haberler

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Bafetimbi Gomis'ten kaçan penaltı sonrası olay paylaşım

Bafetimbi Gomis'ten kaçan penaltı sonrası olay paylaşım

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarihi eser operasyonunda Spartaküs miğferi ele geçirildi

Tarihi eser operasyonunda Spartaküs miğferi ele geçirildi

Şırnak'ta sığınak içinde ev yapan teröristlere ağır darbe

Şırnak'ta sığınak içinde ev yapan teröristlere ağır darbe

On Numara sonuçları 6 Ağustos: On Numara'nın 16. yıldönümü büyük ikramiyesi heyecanlandırdı! (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 6 Ağustos: On Numara'nın 16. yıldönümü büyük ikramiyesi heyecanlandırdı! (MPİ canlı çekiliş)

Komandolardan paylaşım rekoru kıran marş: Birileri var

Komandolardan paylaşım rekoru kıran marş: Birileri var

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

Meteoroloji İstanbul için gün verip uyardı

Meteoroloji İstanbul için gün verip uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.