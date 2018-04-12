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Rusya'dan "önceliğimiz savaş tehdidini önlemek" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 21:27 | Son Güncelleme

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: - "Acil önceliğimiz bu durumda savaş tehdidini engellemek" - "Artan tehlikeli gerginlikten son derece endişeliyiz. Umarız geri dönüşü olmayan bir noktaya varılmaz ve ABD ve müttefikleri egemen bir devlete (Suriye) askeri müdahaleden kaçınır"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesine ilişkin, "Artan tehlikeli gerginlikten son derece endişeliyiz. Umarız geri dönüşü olmayan bir noktaya varılmaz ve ABD ve müttefikleri egemen bir devlete askeri müdahaleden kaçınır. Acil önceliğimiz bu durumda savaş tehdidini engellemek." dedi.

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden Bolivya'nın talebi üzerine konseyin ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesi nedeniyle artan gerginliği kapalı oturumda görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BMGK'de baskın bazı ülkelerin saldırgan politikalarının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini ve bu ülkelerin içinde bulunduğu hazırlıkların da BM Sözleşmesini ihlal ettiğini belirten Nebenzia, şunları kaydetti:

''Artan tehlikeli gerginlikten son derece endişeliyiz. Umarız geri dönüşü olmayan bir noktaya varılmaz ve ABD ve müttefikleri egemen bir devlete (Suriye) askeri müdahaleden kaçınır. Durumun çok tehlikeli olduğunu net bir şekilde açıkladık."

Konseyin geçici üyelerinden İsveç'in Duma'daki kimyasal silah saldırısını soruşturması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye'ye bir ekip göndermesini isteyen karar tasarısına ilişkin ise Nebenzia, "Önceliğimiz bu değil. Acil önceliğimiz bu durumda savaş tehdidini engellemek." değerlendirmesinde bulundu.

Bolivya'nın BM Daimi Temsilcisi Sacha Sergio Llorentty Soliz ise uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlerden son derece endişe duyduklarını ve bu tehditlere karşı uluslararası toplumun bir sorumlululuğu olduğunu söyledi.

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