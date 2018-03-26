Rusya'dan Rus diplomatların sınır dışı edilmesine tepki

Rusya, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararını protesto ettiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, atılan adımın dostça ve Salisbury olayı ile ilgili suçluları bulmaya yönelik olmadığı belirtilerek “NATO ve AB ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararını güçlü bir şekilde protesto ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Rusya Federasyonu'nun adres gösterilerek temelsiz suçlamalara maruz bırakıldığı belirtilen açıklamada, İngiliz makamlarının "ön yargılı" ve "samimiyetsiz" davrandığı vurgulandı.

Açıklamada, meselenin İngiltere topraklarındaki Rus vatandaşlarının hayatıyla ilgili olduğunun altı çizilerek Londra’ya defalarca bu meseleyle ilgili başvuru yapılmasına rağmen herhangi objektif, kapsamlı bilginin verilmediğine dikkati çekildi.

Avrupa-Atlantik ilkelerini körü körüne takip eden İngiltere'nin müttefiklerinin sağduyuya zarar verdiği belirtilen açıklamada, "Elbette ki bu grup ülkelerin düşmanca adımları sonuçsuz kalmayacak ve biz buna cevap vereceğiz." ifadeleri yer aldı.