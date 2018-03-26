HABER

Rusya'dan Rus diplomatların sınır dışı edilmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 18:27 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı: - "NATO ve AB ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararını güçlü bir şekilde protesto ediyoruz"

Rusya, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararını protesto ettiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, atılan adımın dostça ve Salisbury olayı ile ilgili suçluları bulmaya yönelik olmadığı belirtilerek “NATO ve AB ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararını güçlü bir şekilde protesto ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Rusya Federasyonu'nun adres gösterilerek temelsiz suçlamalara maruz bırakıldığı belirtilen açıklamada, İngiliz makamlarının "ön yargılı" ve "samimiyetsiz" davrandığı vurgulandı.

Açıklamada, meselenin İngiltere topraklarındaki Rus vatandaşlarının hayatıyla ilgili olduğunun altı çizilerek Londra’ya defalarca bu meseleyle ilgili başvuru yapılmasına rağmen herhangi objektif, kapsamlı bilginin verilmediğine dikkati çekildi.

Avrupa-Atlantik ilkelerini körü körüne takip eden İngiltere'nin müttefiklerinin sağduyuya zarar verdiği belirtilen açıklamada, "Elbette ki bu grup ülkelerin düşmanca adımları sonuçsuz kalmayacak ve biz buna cevap vereceğiz." ifadeleri yer aldı.

Rusya'ya büyük şok!Rusya'ya büyük şok!
Rusya'da AVM'de yangın faciasıRusya'da AVM'de yangın faciası
AK Partili isimden Seda Sayan'a sert sözler: Aşağılık kadınAK Partili isimden Seda Sayan'a sert sözler: Aşağılık kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rus diplomatlar Sınır Dışı

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Afrin'de patlama!

Afrin'de patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te ilk ayrılık

Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te ilk ayrılık

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

İstanbul'da dehşet! Döner bıçağı ile saldırdı

İstanbul'da dehşet! Döner bıçağı ile saldırdı

Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni gelişme! İBB kendini kamera görüntüsüyle savundu

Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni gelişme! İBB kendini kamera görüntüsüyle savundu

UBER şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Hakaretlerine dayanamayıp...

UBER şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Hakaretlerine dayanamayıp...

TSK: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.