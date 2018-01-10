BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Soçi'de bu ay sonunda düzenlenecek Suriye görüşmelerine ilişkin, "Soçi, Cenevre'nin alternatifi değil. Soçi'de, BM önderliğindeki Cenevre sürecini canlandırmak hedefleniyor." dedi.
BM Güvenlik Konseyi, kapalı oturumda Suriye'deki gelişmeleri görüştü.
Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Nebenzia, oturumda Rakka konusunu gündeme getirdiklerini belirtti.
DEAŞ'ın elinden kurtarılan Rakka'da cesetlerin çürüdüğünü ve insanların evlerine dönemediğini ifade eden Nebenzia, kentte terör örgütüne karşı mücadele yürütmüş herkesin Rakka'nın yeniden inşasına yardım etmesi gerektiğini söyledi.
Rusya'nın, Soçi'de bu ay sonunda yapacağı Suriye Ulusal Diyalog Kongresine de değinen Nebenzia, "BM'nin bu toplantıya katılmasını umut ediyoruz. Soçi, Cenevre'nin alternatifi değil ama katılımın BM'nin yararına ve BM öncülüğündeki sürece katkısı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.
Soçi'deki toplantıya bütün tarafların katılması gerektiğini kaydeden Nebenzia, "Soçi'de BM liderliğindeki Cenevre sürecini canlandırmak hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya, 29 Ocak'ta Soçi kentinde yaklaşık bin 700 kişinin katılımıyla iki gün sürecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi düzenleyecek.
İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft ise BM Güvenlik Konseyindeki toplantı öncesi yaptığı açıklamada, İdlib ve Doğu Guta'da Rusya'nın hava saldırılarıyla destek verdiği rejimin sivillere yönelik bombardımanını gündeme getireceklerini aktardı.
(AA)
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