HABER

Rusya'dan "suçlamalar İngiliz parlamentosunda sirk gösterisi" yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 21:53 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Başbakanı May'in, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesiyle ilgili Rusya'ya yönelttiği suçlamalara tepki gösterdi

MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Başbakanı Theresa May'in, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesiyle ilgili Rusya'yı suçlamasını eleştirerek, "Bu suçlamalar İngiliz parlamentosundaki bir sirk gösterisi. Amaç, provokasyonu temel alan bir siyasi mücadele." dedi.

Zaharova gazetecilere yaptığı açıklamada, May'in, İngiltere parlamentosundaki, "Skripal ve kızı Yuliya'ya yönelik eylemden Rusya'nın sorumlu olmasının kuvvetle muhtemel olduğu" yönündeki açıklamasının "temelsiz" olduğunu ifade etti.

May'in Rusya'ya yönelik suçlamalarına tepki gösteren Zaharova, "Bu suçlamalar İngiliz parlamentosundaki bir sirk gösterisi. Amaç, provokasyonu temel alan bir siyasi mücadele." ifadesini kullandı.

Zehirlenerek hayatını kaybeden Aleksandr Litvinenko ile ilgili davanın nasıl sonuçlandığının hatırlanması gerektiğini belirten Zaharova, "Yeni masallara başlamadan önce Litvinenko, Boris Berezovskiy, Aleksandr Perepiliçniy ve İngiliz topraklarında gizemli şekilde hayatını kaybeden diğer birçok başka şahısla ilgili davaların nasıl sonuçlandığını birilerinin (Birleşik) Krallığa hatırlatması gerekiyor." dedi.

İngiltere Başbakanı May, bugün İngiliz parlamentosunda yaptığı açıklamada, Skripal ve kızının Rusya tarafından geliştirilen tipte askeri nitelikte, sinir sistemi üstünde etkili bir maddeyle zehirlendiğini öne sürerek, "Hükümet, Rusya'nın Sergey ve Yulia Skripal'e karşı yapılan eylemden sorumlu olmasının kuvvetle muhtemel olduğu sonucuna vardı." demişti.

- Takas edilen casus

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti.

Skripal, 2010 yılında ABD'nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı. Daha sonra İngiltere'ye gelen Skripal'in, Salisbury'de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtiliyor.

Rusya, Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisine, Rusya'nın Avrupa'daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Son hali dehşete düşürdü!Son hali dehşete düşürdü!
Bu telefon Türkiye'yi sallayacak!Bu telefon Türkiye'yi sallayacak!
'Yardımcı doçentlik' kadrosu resmen kaldırıldı'Yardımcı doçentlik' kadrosu resmen kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere KGB Mi6 Rusya Skripal Zaharova

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

Araplar şokta! Prensesi saraydan kaçırdılar

Araplar şokta! Prensesi saraydan kaçırdılar

Tansiyonu yükseltecek hamle! Türkiye sınırında...

Tansiyonu yükseltecek hamle! Türkiye sınırında...

İlginizi Çekebilir

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Hulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklaması: Fırat Kalkanı bölgesine gidiyorlar

Hulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklaması: Fırat Kalkanı bölgesine gidiyorlar

Düşen jetteki 8 arkadaşla ilgili kahreden detaylar

Düşen jetteki 8 arkadaşla ilgili kahreden detaylar

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Artvin’in kurtuluşu Bursa’da coşkuyla kutlandı

Artvin’in kurtuluşu Bursa’da coşkuyla kutlandı

Topkapı'da tramvay raydan çıktı; seferler yapılamıyor (2)

Topkapı'da tramvay raydan çıktı; seferler yapılamıyor (2)

Şehit haberinin ardından Afrin'de flaş gelişme

Şehit haberinin ardından Afrin'de flaş gelişme

Sudan’da yeni bir su kuyusu daha açıldı

Sudan’da yeni bir su kuyusu daha açıldı

İçdaş Yönetim Kurulu Başkanı Aslan hayatını kaybetti

İçdaş Yönetim Kurulu Başkanı Aslan hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.