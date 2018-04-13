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Rusya'dan "Suriye" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 14:46 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: - "Irak ve Libya’da yaşanan maceralar yine Suriye’de yaşanmasın. Umarım şimdi böyle bir maceraya kimse cesaret etmez"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Libya ve Irak senaryosundaki gibi bir maceraya kimsenin girmeyeceğini umduğunu söyledi.

Lavrov, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile düzenlediği basın toplantısında, Suriye’de yaşanan son durum ile ilgili sorulan soruya “Irak ve Libya’da yaşanan maceralar yine Suriye’de yaşanmasın. Umarım şimdi böyle bir maceraya kimse cesaret etmez. Fakat yine de en küçük aşırılıklar bile bize ve Avrupalı komşularımıza hiç gereği olmayan Avrupa’ya yeni göçmen dalgasına ve başka pek çok yansımalara neden olacaktır. Bu sadece okyanus tarafından korunanları memnun eder.” yanıtını verdi.

Suriye konusunda Rusya ile ABD arasındaki iletişim kanallarının açık olduğunu da belirten Lavrov, devlet başkanları arasında askeri konularda düzenli olarak görüşmeler olduğunu dile getirdi.

Askeri yetkililer arasında da temas olduğuna dikkati çeken Lavrov, bu kanalın dondurulmadığını ve kullanıldığını kaydetti.

Lavrov, üzerinde anlaşmaya varılan bazı kanalların ise ABD tarafının gerekçesini açıklamadığı sebeplerden kullanılamadığına vurgu yaptı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

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