Rusya'dan Suriye'de ''insani ateşkes'' çağrılarına olumsuz yanıt

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ''Sahadaki durum ateşkes sağlanabileceğine inanmamıza müsaade etmiyor.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyindeki (BMGK) Suriye toplantısından sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Nebenzia, Suriye'de artan askeri gerginlik nedeniyle oluşabilecek bölgesel ve uluslararası krizi engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Suriye'de 30 günlük insani ateşkes çağrılarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Nebenzia, ''Suriye hükümetinin teröristlerle savaştığını'' ileri sürerek, ''Sahadaki durum ateşkes sağlanabileceğine inanmamıza müsaade etmiyor.'' ifadelerini kullandı.

Nebenzia, ateşkesin ''bir gecede sağlanamayacağı'' değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan BMGK, İsveç ve Konsey'in şubat ayı dönem başkanı Kuveyt tarafından sunulan 30 günlük insani ateşkes talep eden bir tasarıyı değerlendiriyor.