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Rusya’dan Suriye’nin İsrail sınırına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 15:13 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: - “Suriye’nin İsrail ile sınırında sadece Suriye Arap Cumhuriyeti birliklerinin temsilcileri bulunmalıdır”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin güney sınırında sadece Beşşar Esed rejimine ait güçlerin bulunması gerektiğini savundu.

Lavrov, Mozambikli mevkidaşı Jose Pacheco ile düzenlediği ortak basın toplantısında İsrail basınında çıkan Rusya’nın İran’dan Suriye - İsrail sınırındaki güçlerini çekmesini istediğine yönelik haberleri değerlendirdi.

Suriye’nin güneyindeki gerginliği azaltma bölgesi için varılan mutabakata göre yabancı güçlerin bölgeden çekilmesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Suriye’nin İsrail ile sınırında sadece Suriye Arap Cumhuriyeti birliklerinin temsilcileri bulunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Lavrov, ABD'nin Suriye-Irak-Ürdün sınırı yakınındaki Tanif askeri üssünde birlik bulundurmasının hiçbir mantığı olmadığını öne sürerek, ABD’nin güçlerini buradan çekme planını hayata geçirmesini umduklarını kaydetti.

Tanif civarında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı terör gruplarının etkin hale geldiğini iddia eden Lavrov, bu yönde pek çok veriye sahip olduklarını savundu.

Suriye'nin güneyi Astana anlaşmaları kapsamında geçen yıl mayıs ayında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmiş, iki ay sonra ABD ve Rus yönetimlerinin vardığı yeni anlaşmayla bu statüden çıkartılarak güvenli bölge ilan edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

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