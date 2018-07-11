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Rusya’dan Yunanistan’a Rus diplomat cevabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 11:53 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Rus diplomatları sınır dışı kararına misilleme yapılacağını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın 2 Rus diplomatı sınır dışı, 2’sine de ülkeye giriş yasağı kararına aynı şekilde cevap verileceğini bildirdi.

Bakanlık, gazetecilerin Yunanistan’ın Rus diplomatlara yaptırım kararı ile ilgili sorusu üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, “Buna benzer durumların ardından misilleme tedbirler alınır.” ifadesi kullanıldı.

Yunan Kathimerini gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, hükümet, "Yunanistan’ın milli güvenliğini tehdit edici hareketlerde bulunduğu" gerekçesiyle 4 Rus diplomattan 2'sine sınır dışı, 2'sine de ülkeye giriş yasağı kararı aldığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Rus diplomat Rusya Yunanistan

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