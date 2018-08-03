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Rusya'nın binlerce Kuzey Koreli'ye çalışma izni verdiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 07:21 | Son Güncelleme

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Rusya'nın BM yaptırımlarına rağmen geçen eylül ayından bu yana 10 binden fazla Kuzey Koreli'ye çalışma izni verdiğini iddia etti

Rusya'nın, binlerce Kuzey Koreli'ye çalışma izni vererek ülkeye girişlerine müsaade ettiği ve nükleer programı nedeniyle ambargo uygulanan Pyongyang'a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını ihlal etmiş olabileceği öne sürüldü.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Rusya İçişleri Bakanlığının kayıtlarına dayandırdığı haberinde, geçen eylül ayından bu yana 10 bini aşkın Kuzey Koreli'ye Rusya'da çalışma izni verildiğini iddia etti.

Çalışma Bakanlığının kayıtlarına göre ise bu sene en az 700 Kuzey Koreli'ye çalışma izni verildiği belirtilen haberde, ABD'li yetkililerinin Rusya'nın BM yaptırımlarını ihlal etmiş olabileceğini söylediği, BM yetkililerinin ise olası ihlalleri araştırdığı aktarıldı.

BM Güvenlik Konseyinin Eylül 2017'de Kuzey Kore'ye yönelik aldığı "ekonomik yaptırım" kararıyla çalışma izinlerine kısıtlama getirilmişti. Bu kararda "Yurt dışındaki Kuzey Koreliler çalışma izinlerinin süresi doluncaya kadar istihdam edilebilecek ancak işçilerin çalışma izinleri tekrar yenilenmeyecek." maddesi yer almıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığına göre, 100 bin Kuzey Koreli işçi yurt dışında çalışıyor. Uzmanlar ise yaptırımlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan Kim Jong-un rejiminin ülkeye döviz girişi sağlanması için yurt dışına çalışmaya gönderdiği Kuzey Kore vatandaşlarının yılda 2 milyar dolara yakın gelir elde ettiğini belirtiyor.

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BMGK ihlal Kuzey Kore Rusya Wall Street Journal gazetesi yaptırım

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