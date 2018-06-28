Rusya'nın BM Temsilcisinden Kıbrıs açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Türkiye'de 24 Haziran seçimlerinin Kıbrıs sorununda sürece ivme kazandırmasını umut ettiklerini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi haziran ayı dönem başkanı Rus Büyükelçi Nebenzia, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'de 24 Haziran'daki seçimlerin ardından Kıbrıs konusunda herhangi bir adım atılıp atılmayacağına ilişkin soruya Nebenzia, ''Evet, bazı politik gelişmelerin gerçekleşmesini bekliyorduk, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri de dahil ve seçimlerin sürece ivme kazandırmasını umuyoruz. Bazı şeyler seçimler nedeniyle gecikmişti." yanıtını verdi.

Nebenzia, taraflarla yakında irtibat kuracağını ifade ederek, ''Ortam şimdi belki biraz farklı ve bir şeylerin başlamasını umuyoruz.'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16 Temmuz'da Helsinki'de yapacağı zirveye ilişkin değerlendirmede bulunan Nebenzia, ''Her düzeyde yoğun bir diyaloğun başlayacağını umuyoruz.'' diye konuştu.