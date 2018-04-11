Rusya'nın ikinci Suriye tasarısı da kabul edilmedi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu ikinci tasarı da gerekli desteği görmediği için kabul edilmedi.

Rusya, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısına ilişkin soruşturma yürütülmesini talep eden BMGK'ye ilettiği ilk tasarısı kabul edilmeyince, ikinci tasarısını da konseyde oylamaya sundu.

Rusya'nın ikinci tasarısı da BMGK'de gerekli desteği görmedi. 15 üyeli konseyde Rusya'nın tasarısına Çin, Bolivya, Kazakistan ve Etiyopya destek verdi, ABD, İngiltere, Fransa ve Polonya ise karşı çıktı. 6 ülke de çekimser kaldı.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 9 ülkenin desteğini alması, bunun yanı sıra daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

- Batılı ülkeler saldırının sorumlularının da belirlenmesini istiyor

Rusya, ikinci tasarıda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) Duma'da yapacağı kimyasal silah saldırısına ilişkin soruşturmaya BMGK'nin destek vermesini talep ediyordu ancak KSYÖ, sadece kimyasal silah saldırısını soruşturabiliyor, örgütün sorumlularının kimler olduğunu belirleme yetkisi bulunmuyor. Batılı ülkeler ise soruşturmanın yanında saldırının sorumlularının da belirlenmesini ve sorumlu tutulmasını talep ediyor.